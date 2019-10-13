阿公失足墜大排 孝孫開車追500公尺救回

2019-10-13

〔記者張軒哲／台中報導〕勇孫孝心感人！台中市豐原區88歲張姓老翁，12日下午與孫子沿著葫蘆墩大排旁小路散步，張翁不慎失足跌落高約5公尺大排，被水沖往下游，孫子見狀趕緊開車追了500公尺，跳下溝渠拉住阿公，祖孫在溝渠旁等待救援，送醫皆無大礙。孫子機警應變，勇敢救起阿公，傳為地方佳話。

跳下溝渠 攔住阿公

張翁住在豐原區角潭路附近，20多歲孫子相當孝順，假日會開車載阿公到葫蘆墩大排旁小路散步，昨日下午祖孫倆一前一後沿著住家附近葫蘆墩大排散步，不料，孫子一轉頭，發現阿公不見了，拖鞋跟枴杖遺留在岸上，驚見阿公仰著頭，隨著水流往下漂流。

當時一對熱心夫妻騎機車行經，也跟著追趕，孫子趕緊跑回停車位置開車，一路沿著溝渠下游方向追趕，約追了500公尺，發現阿公蹤影，立刻下車跳入約5公尺高的溝渠將阿公攔住，並拉到淺灘處，此時台中消防人員趕抵現場，將祖孫2人救上岸，現場圍觀民眾響起掌聲，誇讚勇孫救了阿公一命。

祖孫皆手腳輕微擦傷，孫子僅在現場讓消防人員消毒包紮，就陪阿公至醫院。豐原醫院指出，張翁到院意識清楚，臉部、四肢多處擦傷、撕裂傷，身體虛弱，住院觀察中，無生命危險。

熱心民眾、消防人員幫忙

孫子說，他從小跟阿公住在一起， 2人感情深厚，阿公步履不穩，他才會開車載阿公到人車稀少的大排旁，陪阿公散步，當時見阿公臉部朝上，隨著湍急水流往下漂，只想趕緊救人，幸好有及時拉住阿公，沒發生憾事。

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