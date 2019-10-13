「一直做愛」不算鐵證／通姦定不了罪 法官：我很抱歉

2019-10-13

判決特書：對被害人難交代

〔記者林嘉東、王定傳／綜合報導〕好有人性的法官！新北地院刑事法官蕭淳元審理一件妨害家庭官司，各種情狀讓他認為被告應該有罪，但實務上證據卻不夠，他既不能判決有罪，又深感對受害人很抱歉，在判決書上寫下「難以對被害人交代」的一段歉疚之語。判決內容公開後，不少民眾肯定法官非常顧及原告的感受，大讚：「判決有溫度，法官好讚！」

顧及原告感受 民讚「判決有溫度」

判決書指出，2人（被告的男女）對話內容讓人難以相信其毫無瓜葛，但在證據法則上，仍不足以確信有成立通姦、相姦犯行，基於無罪推定原則，在證據不足之下，只能帶著遺憾、帶著對被害人難以交代的重擔及真相永難釐清的無力感，做出無罪判決，但不代表法院認肯2人行為。

本件案情是，一名男子發覺30多歲的上班族妻子和同公司男同事涉嫌偷情，進而從妻子手機裡的LINE對話中，找出大量露骨、鹹濕的2人性愛對話，足足燒成5片光碟，帶著光碟控告妻子與其男同事通姦、相姦罪。

新北地檢署偵辦時，檢察官檢視被告2人LINE對話，包括「妳上次被X到一直發抖」、「X水一直流到大腿上」、「一整天都不出門，一直做愛。你會反感嗎？」「舒服啊，喜歡你的」、「所以你應該下面癢」、「我本來就喜歡，不是癢才喜歡」等。檢方認為，相關對話是對過去性行為的描述，將被告2人依妨害家庭罪起訴。

新北地院審理時，人妻否認通姦，辯稱只是對彼此有性幻想，2人通常透過電話自慰，不方便打電話時，便互傳性愛對話。男同事也說，對話紀錄只是性幻想內容，以及他用來自慰的方式，2人從未性交。

法官依所示證據認為，男同事所傳內容，不少是假設性提問。由於通姦罪成立要件，要有「性器接合」的證據，法官檢視認為並無這方面的相關證據。

判決指出，在互信的婚姻關係中，沒有任何一對夫妻或永久結合關係之人，能夠忍受配偶與第三人互傳如此性愛對話，法院了解原告無法接受此一無罪判決，但不得不依證據做出判決。

法官說，被告2人侵犯配偶權部分，原告可另循民事途徑主張權益。

鹹濕對話截錄示意圖

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法