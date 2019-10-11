閨密機車共乘摔倒 慘遭砂石車輾拖雙亡

2019-10-11

虎科大同學 今年剛畢業

〔記者黃淑莉、邱俊福／綜合報導〕雲林和台北昨天分別發生女騎士閃車或遭追撞摔車後，再遭大車輾斃憾事，同車出遊的一對年輕閨密，以及一生都在為家計奔忙的婦人，分別命喪街頭。

發生在雲林的2死車禍，死者是23歲張女、22歲魏女，2人感情很好，是今年剛從虎尾科技大學畢業的同學。張女很喜歡動物，臉書上PO文都是貓咪相關照片及影片。

疑閃車自摔 遭後車壓過

2女昨天騎車雙載，要去台南遊玩，中午行經雲林縣道158線虎尾平和橋前，疑為閃避小貨車，不慎連人帶車摔至內側車道，後方砂石車煞車不及輾過2女，拖行近30公尺，2人慘死。廖姓砂石車司機表示，當時根本來不及閃避；小貨車鄭姓駕駛供稱不清楚發生什麼事。

初步了解，疑因小貨車緊急煞車造成後方機車來不及閃避而摔車，確切原因須再釐清。

台北也傳婦遭公車輾死

53歲章姓婦人則是昨天上午騎機車行經台北市基隆路與信義路口，先遭陳姓男子所騎機車追撞，章婦失控擦撞另輛機車後摔車，慘遭後方公車左後輪輾過氣絕。死者女兒趕來泣不成聲，直說：「媽媽辛苦了一輩子，怎麼會這樣…」

雲林虎尾警分局長郝心誠指出，不論開車、騎車或行人，遇大車一定要閃避，別企圖超越或並行，因為大車都有內輪差與視角差；此外，連假路上車多，尤其要注意行車安全。

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