超重自願爬梯 1工人逃死劫

2019-10-11

〔記者劉濱銓、張協昇、蘇金鳳、陳冠備／綜合報導〕中區職業安全衛生中心初步調查，出事的外包鋼構公司昨天是在獲得雇主同意後，安排3名工人坐吊籃升上高空施工，但操作吊車就要有安全措施，不料必要性的安全措施付之闕如；至於第四名游姓工人，是因3名工人上吊籃後，重量已很重，因此改為自行爬梯上去，成為唯一逃過死劫的幸運者。

中區職業安全衛生中心昨下午前往勞檢，中心主任萬榮富表示，環偉實業公司委託總丞鋼構公司進行新建廠房工程，總丞公司再請士弘吊車公司出動吊車協助，該吊車屬直結式吊車，即搭乘設備加裝於伸臂。

出事前曾大喊退一點

當時3人坐吊籃欲上廠房的上方平台作業，吊籃裡的工人與操作吊車的廖姓司機有通話，但上升到大約26公尺處，高度已太高，雙方通訊不佳，工人發覺快撞到鋼架突出物，趕緊對下方吊車司機大喊：「退一點！」但吊車司機沒聽清楚，搭乘設備隨即撞到突出的鋼架翻覆。人在地面的郭姓業者聽到「砰」的巨大聲響，才知發生工安意外。

總丞鋼構公司 出事噤聲

位於彰化縣員林市鐵皮廠房的該家鋼構公司，附近居民說，公司成立10多年，員工多是當地或附近鄉鎮居民，生意還不錯；3名罹難工人都設籍彰化縣。事發後公司大門深鎖，未對外說明。

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