水肥車藏毒曝光 澎湖2分局埋心結

2019-10-10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖截獲罕見水肥車藏毒案，原本是美事一樁，卻因消息提前曝光，打亂檢方欲循線搗破上游毒梟及工廠的計畫，檢方下令追查洩密究責；而刑事警察局南部打擊犯罪中心未知會轄區，卻會同他轄分局，埋下兩分局不滿的情緒。

據了解，刑事局南打中心接獲線報，8日跨海與白沙警分局聯手辦案，在湖西鄉隘門新村旁小路，攔截查獲一部出租廂型車，並於車上查獲重達1125公斤的製作K他命先驅原料，裝成45袋，每袋重25公斤，正卸貨搬上一輛新竹大展工程股份有限公司所有的水肥車，準備運往龍門尖山碼頭，以貨運方式夾帶回台。

由於全案是澎湖地檢署指揮偵辦，原本希望透過此案線索向上追查，一舉破獲藏匿在台灣的上游工廠，所以對外全面封鎖消息，不料消息提前曝光，也讓檢警苦心佈置的線索從此中斷。

另外查獲地點為湖西鄉，龍門尖山碼頭也在馬公警分局轄區內，但南打中心卻越過馬公警分局，直接找上白沙警分局會同偵辦，也讓澎湖警界相當不滿；原來白沙警分局偵查隊長呂岳臻曾在南打服務，南打中心找舊識幫忙辦案，卻罔顧警界慣例。

澎湖警界認為例子一開，未來會出現許多亂象，尤其警界各有各的人脈，埋下馬公與白沙警分局不滿情緒，恐是消息提前曝光的主因。

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