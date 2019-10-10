醫大生化骨水奪翁命》環署：氫氟酸未來將列管

2019-10-10

〔記者劉力仁／台北報導〕高醫大林姓男學生輕易從化工材料行購買氫氟酸，環保署毒物及化學局長謝燕儒表示，氫氟酸並非公告列管的毒性化學物質，但已列為優先納入列管名單，未來會加以列管。

氫氟酸也稱氟化氫（化學式HF），為工業用強酸溶劑，用於蝕刻玻璃，因曾發生業者少量添加於油脂、牛奶之中，環保署化學局將其列為具食安風險疑慮的化學物質，以提醒消費者。未來列管後，依毒管法規定，該化學物質製造、輸入、輸出、販賣、運送、使用、貯存或廢棄等行為都將管制，譬如禁止在網路上販賣，違法販賣平台業者將被罰6到30萬。

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