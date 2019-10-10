國寶歌王文夏住院 疑遭懶看護餵毒

2019-10-10

〔記者劉慶侯、陽昕翰／台北報導〕92歲的「國寶歌王」文夏，9月12日因感冒住進台北馬偕醫院，卻疑遭想偷懶的陳姓男看護「餵毒」，造成長達5日昏迷不醒。家屬申請採尿鑑驗後，發現含有大麻成分的毒品反應。陳男昨被警方傳喚到案，否認餵毒，供稱「當天看文夏在睡覺，自己也睡覺休息」，警方正深入偵辦。

文夏本名王瑞河，為台灣知名台語歌手，以「飄浪之女」出道，出過數十張唱片，灌了1200首歌曲。代表作品為「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」。

據了解，文夏是於9月12日因感冒入住台北馬偕醫院，當時由妻子文香透過關懷照顧藝人的某協會介紹，隨機聘請35歲陳姓男看護，到院協助照顧文夏。

不過，隔日文香卻發現先生出現持續昏睡情況，而陳男也一副精神不振的狀況，且經常不在，文香認為，繼續由對方照護病人似乎不妥，當天就將陳男解聘，另申請看護。

但是，文夏在9月15日仍持續陷入昏睡狀況，文香覺得有異，請醫院驗尿，隔日檢驗報告出爐，發現居然有大麻等毒品反應，震驚又憤怒的她，於18日向警方控告陳男涉及傷害罪。

中山分局昨日傳喚陳男到案，警訊中，陳男供稱當天太累，所以才會睡太熟叫不醒，也否認餵毒。此外，警方根據醫院監視畫面，發現陳男不斷進出病房，陳男辯稱是到吸菸區抽菸。

由於未有明確證據指向陳男涉及不法，警方先採集陳男尿液，送請化驗有無毒品反應，訊後也將陳男釋回，將待鑑驗報告出爐。

文夏已在10月2日出院，文香昨在紀寶如陪同下露面，透露報警後交由司法單位調查。

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