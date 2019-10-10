公所誤解判決書 害3戶無路用

2019-10-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉和東街一段道路用地，因尚未徵收，被地主用鐵籬圍起，不僅阻斷車輛通行，也影響三戶民宅出入，三戶提出確認通行權存在的民事訴訟，苗栗地方法院認為，屬既成道路，非私地爭議，駁回三戶起訴，並認為公館鄉公所應執行公權力拆除，未料，公所竟以三戶敗訴為由，回函住戶無法拆除，讓法院也傻眼。

以為駁回是敗訴 法院也傻眼

苗栗地院發言人、民事庭長宋國鎮表示，法院的判決主文是有關兩造的爭執，因為不是私權爭執，主文當然是原告之訴駁回，與鄉公所是否執行公權力無關。

宋國鎮指出，法官已認為該道路是供公眾通行的道路，公所就應執行公權力，是公所誤解了判決意思。本案三戶還可上訴。

黃姓住戶向本報投訴，他與左右住戶花了上千萬元，購買位於和東街的新建透天厝，但搬入後，門前道路就被鐵籬圍起，車輛要通行也被阻斷，影響出入；於是他們三戶提出確認通行權存在的民事訴訟。

該案經一年多審理，於8月底被駁回，但法官在判決書中，也載明「本件系爭土地固尚未經徵收而屬私人所有，然既經編訂為都市計畫道路用地且為市區道路，而目前實際狀況亦供公眾通行之用，依道路用地依都市計畫法 ，該土地所有權人應繼續維持現況供通行使用而不得為妨礙通行目的之行為，而地主於系爭土地所為不當妨礙公眾通行使用等行為，應尋求管理機關即苗栗縣公館鄉公所行使公權力加以排除。」

未料，公館鄉公所收到判決書後，竟回函三戶，表示起訴被駁回，且公所行使公權力，也應於法有據，因法院無判決強制拆除，故窒礙難行。

公所：私人土地不敢貿然拆除

公館鄉公所建設課表示，因土地尚為私人所有，公所貿然強制拆除，恐遭侵權告訴，目前仍積極與土地所有權人溝通調處，盼能先開放通行，公所也願以書面承諾土地所有權人，未來優先辦理徵收。

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