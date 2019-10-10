男慘遭痛毆丟包山區 人間蒸發變白骨

2019-10-10

〔記者黃建華、洪臣宏／高雄報導〕一名黃姓男子今年5月間因毒品交易糾紛與丘姓嫌犯等人談判，被丘等人毆打，再丟包山區，警方在偵辦毒品案時，發現黃男突然「人間蒸發」，研判已遇害，經多月追查，日前於涉案丘姓、鄭姓、孫姓男子及劉姓女子等處搜索，起獲毒品、子彈等違禁品，並突破丘嫌等人心防，帶往高雄大寮山區，發現黃男已成一堆白骨。

全案訊後依殺人、毒品、槍砲等罪嫌移送高雄地檢署，劉女獲10萬元交保，另丘、孫、鄭等3名男嫌則被檢方聲押禁見獲准。

檢警調查，黃男疑因幫人購買毒品，欠丘嫌約20萬元，丘嫌多次催討未果，今年5月間，約黃男在高雄彌陀區一處魚塭談判，從此失去音訊。

警追毒品案發現有人失蹤

專案小組研判黃男已遇害，7月間報請高雄地檢署指揮偵辦，訪查黃男親友，並分析、調閱黃及相關犯嫌的手機通聯紀錄、路口監視器等相關資料，查知黃男失蹤前通聯對象、行經路線及遭拘禁之汽車旅館房間後，鎖定丘嫌等人身分。本月7日在丘、鄭、劉3嫌住處及丘嫌的女友工作處所搜索，查獲海洛因、安毒等毒品、子彈及槍管等證物。

專案小組突破丘嫌等人心防，丘等人吐露黃男先被押到汽車旅館逼債，要他先還10萬元，但黃男無力還錢，被帶往魚塭痛毆，再將黃男帶到大寮偏僻山區「丟包」。

丘嫌等人辯稱不清楚黃男會傷重致死，並帶警方至高雄市大寮山區丟包地點，發現黃男已成一堆白骨。不過，黃男是生前被丟包，還是死後被棄屍，檢警還在調查中。

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