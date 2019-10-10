北監貪官案 前綠島典獄長重判16年

2019-10-10

讓黑幫與商界受刑人享特權

〔記者張文川／台北報導〕台北監獄等監所官員5年前爆發貪瀆弊案，前綠島監獄典獄長蘇清俊等獄官任職台北監獄時，被控收賄、協助受刑人在獄中享有特權，包括替黑道「喬」特別接見、夾帶違禁品，讓商界受刑人享特殊禮遇等，檢方依違背職務收賄、行賄罪起訴23人；台北地院昨依3件收賄罪、1件行賄罪，將蘇清俊判刑16年，可上訴。

其餘主要被告，台中監獄前副典獄長趙崇智判刑11年8月，北監前主任管理員周秉榮6年10月、前科員祖興華11年、前管理員張文發8年6月。至於宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇、柯妻吳珮瑜等3人獲判無罪。

行賄獄官的黑道人士池泳霖（改名池燿廷）、羅為德、高寶勝等12人，各判1年2月至2年6月，1人死亡公訴不受理；東森集團總裁王令麟與秘書胡曉菁各判刑2年2月。王令麟昨表示，他在獄中謹守本分，沒有任何特權與對價，他不必也不可能行賄，對判決感到遺憾與痛心，將上訴到底。

台北地檢署於2015年1月起訴23人，全案審理4年多，歷5任審判長、3任受命法官、5任公訴檢察官。監察院同年6月通過彈劾7名被訴獄官與未涉案的時任北監典獄長方子傑。

北院判決指出，蘇清俊等獄官久居監所職位，竟接受逾越常情的宴飲招待與不當餽贈，讓特定受刑人享受一般受刑人沒有的特殊待遇，破壞公務員執法的可信賴性，嚴重損害監所管理秩序，蘇清俊始終不認罪，祖興華、趙崇智偵查時認罪、審理時卻翻供，均重判逾10年。

判決指蘇清俊在北監副典獄長期間收賄，利用職權讓王令麟享批公文等禮遇，並在外接受池泳霖、羅為德等黑道人士招待魚翅宴，還長期收受大閘蟹、紅包等，關照池男的小弟。

台北看守所前秘書柯書宇夫婦被控收受蘇清俊的禮盒，請託照顧池泳霖在押的兒子，但法院認為，蘇是柯的學長，平時互有贈禮，蘇送禮前後未交代照顧池的兒子，收禮的柯妻也不知蘇的用意，判2人無罪。

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