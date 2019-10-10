撞死送報生／林克穎確定無法引渡來台

2019-10-10

蘇格蘭司法部未上訴 全案確定

〔記者吳政峰、鄭景議、陳慰慈／台北報導〕英商林克穎2010年在台酒駕撞死送報生黃俊德，被判刑4年，他在判決確定前易容逃回蘇格蘭，引發台灣民眾怒火。我方與蘇格蘭政府簽訂引渡備忘錄，試圖將他移交我方服刑，但蘇格蘭高等法院對引渡條約有疑慮，今年6月判決林克穎免來台，因蘇格蘭司法部未上訴，全案確定。

法務部昨天證實林克穎不會被送回台灣服刑，但表示林克穎已在蘇格蘭遭羈押2年11個月，且若日後林男入境我國，我方仍可逮捕。

送報生姊姊︰早就不抱希望

黃俊德胞姊受訪說，今年6月蘇格蘭高院判決不引渡林後，她就不再抱期望，這件事對家人是二度傷害，希望此事到此結束，讓她與父親回歸平靜。黃姊表示，多年來酒駕案仍層出不窮，希望政府加強取締酒駕、加重刑罰。

台、蘇是在2014年簽訂「關於林克穎引渡瞭解備忘錄」，獲蘇格蘭司法部同意引渡，愛丁堡地院同年判林克穎引渡來台。林上訴蘇格蘭高等法院，合議庭2016年以台灣監獄條件不符歐洲人權公約第3條為由，判不引渡。

我方委請蘇格蘭檢察總長代表我方上訴，司法部亦上訴，獲英國最高法院2017年發回更審。未料蘇格蘭高院這次質疑引渡備忘錄不完備，認為林若回台服刑，我方無法保證不追究他易容出國刑責，今年6月判不予引渡。

我方以書函請求蘇格蘭司法部上訴，並保證台灣不會審理林違反入出國及移民法的案件，惜未獲認可，後來未上訴確定。民事部分，我國法院已判林克穎賠償家屬908萬元，效力獲英方採認，但林脫產，名下無財物，無從執行。

雖未能引渡林克穎，不過台英司法互助獲致重大突破，除英國承認我國司法權，蘇格蘭政府也首度接受我國引渡請求，儘管蘇格蘭高院最後改判，但未再指摘我國監獄環境，我方日後若在歐洲遇類似訴訟，監獄議題應不致成為不利我方的因素。

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