嘉邑行善團前總幹事 砍傷執行長

2019-10-10

〔記者丁偉杰、王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義市嘉邑行善團臨時理監事會上月通過總幹事王貴禾離職案，王疑不滿「被離職」，懷疑有人幕後操弄將他拔掉，昨天下午到行善團社福慈善事業基金會一樓辦公室，欲找基金會執行長邱楹棟理論，王竟從廚房拿菜刀，朝邱砍殺，致邱頭部、肩部及左手肘有三處刀傷，送醫救治幸無生命危險，王行兇後未逃逸留在現場，警方到場後將王逮捕，依殺人未遂罪嫌送辦。

疑不滿「被離職」行凶

嘉基醫院表示，邱男（五十八歲）到院時意識清楚，身上有多處撕裂傷，部分傷口較深，經救治後，沒有生命危險。邱妻說，丈夫行動不便，需仰賴枴仗行走，與王男私交不錯，竟然會發生這種事，覺得很殘忍。

警方初步調查，七十三歲王貴禾擔任行善團總幹事六年多，一屆任期三年，王任期原本到明年五、六月到任，今年八月行善團新成立社福慈善事業基金會，由邱楹棟出任執行長；緊接著上月，行善團臨時理監事會通過王的離職案，王不滿「被離職」，懷疑有人幕後操弄，將矛頭指向昔日友人邱男。

嘉邑行善團理事長蔡萬華說，王貴禾於八月下旬給多位理事打電話說要離職，請理事支持他的離職案，上月初召開臨時理監事會，王自己未表達離職一事，一位常務理事提出王的離職案臨時動議，十五位理事，一位缺席、十四位出席，其中十人同意、四人不同意，表決通過離職案；行善團發給王資遣費及年終，期間王無異議，九月卅日離職後，還會來團部當志工，不知王會有此舉動。

事發時，基金會一樓辦公室僅王、邱兩人在場，行善團其他職員在隔壁辦公室上班，不知兩人發生何事，確切原因待警方調查。

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