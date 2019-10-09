台東企銀超貸案更二審 判游淮銀、劉育汝賠2.3億

2019-10-09

〔記者楊國文／台北報導〕前立委游淮銀被控1995年間利用擔任台東企銀董事長職務之便，透過人頭公司、人頭戶等，向台東企銀超貸，造成其損失18億餘元，金管會指派中央存保接管台東企銀後，對游淮銀、台東企銀監察人劉育汝等人求償，高等法院更二審認定，扣除台東企銀債權已獲得清償等金額後，昨判游、劉應連帶賠償行政院金融重建基金2億3504萬元。

前立委游淮銀 當年號稱股市四大天王

77歲的游淮銀早年在股市叱吒風雲，獲得「阿不拉」稱號，與雷伯龍、邱明宏、沈慶京，被稱為「股市四大天王」。

中央存保指控，1995年間，游淮銀、劉育汝分別擔任台東企銀董事長、監察人，游淮銀明知富隆集團的富隆開發等5家公司業績及淨值多屬紙上交易作帳而來，價值不足，游淮銀竟指示所屬富隆集團提供該集團5家公司未上市股票為擔保品，以6個人頭，向台東企銀質押貸款6筆共2億8800萬元。

此外，游淮銀等人明知其人頭戶於1987、1988年所承購的新竹縣一批山坡地，已向其他金融機構辦理抵押貸款，仍於1995年6月至10月間，由游淮銀指示胞弟游銀銅等人，以富隆集團5家公司名義，向台東企銀申辦抵押貸款，再由游淮銀、劉育汝在台東企銀董事會中審核通過，共超額貸款8筆、22億8000萬元。

1996年2月間，台東企銀傳出遭掏空，一度爆發擠兌，金管會指派中央存保公司緊急進駐接手管理，才平息一場金融風暴。中央存保計算台東企銀損害後，向游淮銀、劉育汝等10人共求償18億7983萬餘元。一審判台東企銀全部敗訴，上訴後，高等法院改判游淮銀、劉育汝連帶賠償18億7983萬餘元。

高院更二審認為，游淮銀是游氏家族及富隆集團的實際總負責人，此案6筆個人貸款、以及8筆公司貸款中的5筆貸款，共計11筆貸款，是游淮銀以其實質所有的股票、土地，借用人頭及利用富隆集團5家公司名義，分散貸款，供游個人使用，此11筆貸款最後均形成呆帳，游是以不實的財務報告等資料，提供價值不足的股票及不動產擔保，向台東企銀辦理貸款，而劉育汝明知此事，卻未行使監察人的監察、檢舉等權限，造成台東企銀遭受損害，游、劉兩人均應負起損害賠償責任，可上訴。

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