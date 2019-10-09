休學被冷落「很難過」藏刀打2同學 血濺高醫大

2019-10-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄醫學大學大三休學生丁男，疑因休學後被蔡姓男同學冷落，昨天攜帶球棒及2把刀潛入校內停車場，持鋁製球棒伏擊蔡男，對他亂棒毆打，與蔡男同行的林姓女同學喝止「幹嘛打人」，也遭棍擊，所幸2名同學路過見狀，奮不顧身制伏丁男，並將頭部與手部受傷的2名同學送醫。

幸2名路過同學 見義勇為制伏丁男

丁嫌被逮後，面對媒體提問不發一語，初步瞭解可能為感情糾紛。據調查，丁嫌個性內向，可能休學被同學疏離，且提及「他（蔡男）讓我很難過」、「以為他（蔡男）會逃跑」，對於同學濺血感到抱歉，警方訊後以傷害準現行犯罪嫌送辦。

行凶丁男與受害男女是同班同學

目前22歲的丁姓男休學生，原本與22歲蔡姓男學生、21歲林姓女學生是同系同班同學。

昨上午10點前，丁男先埋伏在高醫大校區的地下停車場，見蔡男、林女現身，就拿鋁製球棒朝蔡男一陣亂打，林女喝止「幹嘛打人」，仍遭棍擊，混亂中，蔡男倒地高喊「丁╳╳，不要打了」，並舉手阻擋，導致頭、背及手部撕裂濺血。

這時有2名學生路過見義勇為，奮不顧身將丁男壓制在地，另有同學通報校安人員到場，警網5分鐘內趕至。

警方將丁嫌押回偵訊，在他褲袋、背包搜出水果刀及料理刀，並扣押犯案工具鋁棒。

丁男有情緒問題 校方曾輔導

高醫大校長鐘育志、高醫院長侯明鋒前往病房探視學生。 據了解，丁男屢有情緒問題，曾接受校園生活輔導，未傳出受到霸凌，本學期因成績不理想而休學，事件起因還在瞭解中，日後若判決確定，校方考慮給予退學處分。 高醫大主秘戴嘉言說，將通盤檢討維安程序，並負起治療、輔導責任。

除了昨天的伏擊事件，高雄醫學大學2015年4月27日曾發生情殺命案！醫學系三年級2名男學生疑為爭搶女友，當天相約談判，黃靖亞在酒中摻入安眠藥，讓情敵劉郁志喝下，趁劉生昏迷，徒手勒死他，再故佈疑陣，放火燒屋製造煮泡麵失火意外，但法醫相驗查出劉生是死後才遭火吻。

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