地震「雲翠」倒塌釀14死 建商判5年

2019-10-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮去年發生○二○六地震造成雲門翠堤大樓倒塌，釀成十四人死亡，建商劉英麟違法自行僱工施作、監督，施工過程又偷工減料，柱子內鋼筋強度不足且明顯短接，花蓮地方法院審理昨依過失致人於死罪，判建商劉英麟、建築師游德榮、土木技師陳禎祥三人各五年徒刑。

法官在判決書中批評被告等三人出於一己之私，避免自身損失，而自任承造人，卻不思善盡承造責任，其三人重大過失釀成本件災害，本應嚴加非難，不能輕縱；但現行刑法第二七六條過失致人於死罪，其法定刑最重僅五年有期徒刑，即便量處法定最重之刑，猶嫌不足，然因須恪遵法律，併參酌檢察官具體求刑內容，依法量處刑法所定最重刑。

法官認為，雲門翠堤大樓倒塌，導致共計十四人死亡，造成至深且鉅、無法彌補或回復損害，死者及其等家屬何辜，而被告陳禎祥否認犯行，顯無悔意，被告劉英麟、游德榮雖坦承過失，然非無推諉部分罪責；此案實因建案結構分析與設計、建築設計圖繪製、建築施工施作、監造、監工過程中，被告等人重大過失造成人禍，不能諉於天災或不可抗力。

檢方調查指出，建商劉英麟（七十四歲）經營的北歌建設公司並無甲級營建商資格，也沒有興建大樓的專業技能，竟借牌營造，為節省工程成本，獲取鉅額利益，過程中偷工減料，六樓以下梁、柱主筋應該用四二OOkgf/c㎡的鋼筋，卻全數錯誤使用強度僅二八OOkgf/c㎡鋼筋；鋼筋搭接長度應為二三八公分，然現場施工搭接長度僅一百多公分，嚴重不足約二分之一，造成鋼筋強度無法完全發揮。

檢方認為，經台灣省土木技師公會等四專業單位鑑定，認為雲門翠堤大樓因「設計缺失」約減少建築物耐震能力二成左右，因「施工缺失」造成鋼筋強度約減少建築物耐震能力六至七成，設計與施工應負責任約為一比三，雲翠大樓因為設計、監造以及施工上嚴重缺失，地震甫發生八秒鐘即傾倒，造成十四死，去年依據涉業務過失致死罪起訴。

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