拖地沒擺警語 童摔死清潔婦吃官司

2019-10-08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市美國學校9歲吳姓學童在學校餐廳奔跑時，突然仰面重摔後腦著地，送醫急救仍因顱內出血、腦挫傷不治，在竹科上班的吳父提告，新竹檢方發現負責清潔維護的楊女未依規定設置「小心地滑」告示牌提醒經過人員，認為有疏失，依業務過失致死罪嫌將她起訴。

檢警調查，42歲楊女受僱於清潔公司，該公司承攬竹北市美國學校環境清潔工作，公司指派她負責該校環境清潔維護。

去年9月14日下午4點多，楊女在學校地下1樓餐廳垃圾桶旁清掃拖地後，越南籍吳姓學童跑步經過時滑倒，後腦勺撞擊地板，致頭部外傷合併顱內出血及腦挫傷等傷害，去年10月3日不治。

檢方勘驗錄影畫面，發現楊女當時在垃圾桶間，拿拖把擦拭周圍地面後，並未放置「小心地滑」的警告標示，垃圾桶間未開啟燈光，餐廳內僅有楊女、吳姓學童及另名女童，楊女工作結束，一邊攜包包要下班、一邊與在餐桌玩牌的吳姓男童及女童交談，不久男童見楊女要離開，拿衛生紙奔跑到垃圾桶間，剛跑到楊女以拖把擦拭區域，突然仰面重摔、後腦著地。

清潔規定須設告示牌提醒

楊女經公司教育訓練，知悉地板清潔時，不應在地板上留水漬、亦不能太濕，並應在明顯處設置告示牌提醒，因此依業務過失致死罪嫌起訴楊女。

另，吳姓男童父親並控告校方總務主任涉嫌業務過失致死，檢方調查後認為，總務主任對清潔工作人員並無指揮監督關係，這部分不起訴結案。

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