清海無上師事業遍全球 5天法會進帳上億

2019-10-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕68歲的清海無上師本名張蘭君，為越南僑民，1985年創立結合基督教、佛教、猶太教等的新興宗教「觀音法門」，以倡導護生環保為宗旨，常以華麗服飾、濃妝豔抹造型亮相，還經營全球全素食連鎖餐廳、創立電視台、自創服飾與珠寶品牌，曾舉辦5天法會就進帳上億，吸金功力一流。

清海無上師持英國護照，平常旅居德、法；雖僅高中學歷，據稱精通六國語言，所創觀音法門，亞洲、歐美地區約30幾國都設有組織。

近來她主張「吃素、環保、救地球」，希望減緩全球暖化，信眾視為生態人道主義者，所有信徒也須茹素，而她經營跨國連鎖素食餐廳，全球分店多達200多家。

清海無上師每次皆以華麗、色彩鮮艷、濃妝艷抹造型亮相，且經營相關事業，包括自行設計的服飾品牌「天衣」，每件動輒萬元起跳，精品珠寶品牌「天飾」也要價昂貴；她曾強調自己不接受信徒供養，且大方坦承靠做生意自給自足。

「清海無上師」早年曾於苗栗縣西湖鄉設立道場，因內部人工山洞被警方查獲離家少年，加上她販售珠寶涉嫌吸金及道場建物屬違建，遭苗栗縣政府拆除。

清海無上師因此遭控藉社會關懷大肆斂財、涉及逃稅和詐欺案件，1996年倉促離台，當時道場曾遭大規模搜索，但事證不足未遭起訴。曾在西湖鄉道場舉辦春節法會，短短5天就進帳上億。

清海無上師#張蘭君#火炎山

遊樂園區#3董座級信徒#信徒慘死

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