徐國勇談救災SOP 「火場沒人就別進」基層消防力挺

2019-10-07

〔記者王冠仁／台北報導〕台中大雅鐵皮工廠火警造成2名消防員殉職，消防員救災安全議題引起熱議。內政部長徐國勇日前談論火場救災SOP，力呼「火場沒人就別派人進去」，但有媒體嗆徐非專家，懷疑徐發言不夠專業。不過，有不少基層消防員認為，台中火警的指揮調度確實「怪怪的」，也有消防員投書媒體，支持徐替基層發聲。

若沒人受困 要進去救誰？

一名資深消防員說，據此次火警紀錄，當天凌晨2點11分消防員到場，殉職的謝志雄與張哲嘉，在2點50分進入火場，之間相隔近40分鐘；真要進火場，為何不早點下令？何況是要格外謹慎的「鐵皮屋火警」。謝、張進火場前，確定沒人受困，進去要救誰？只靠無線電呼叫，火場瞬息萬變，如何確定收到撤退指令？

有媒體說，消防員要「積極」救災，保護民眾「生命」、「財產」，否則若火勢延燒造成財損，消防員恐被控告瀆職。對此，另名消防隊小隊長直呼無稽。

這名小隊長說，接獲火警通報，在規定時間出勤、到場，就沒瀆職疑慮。火災若導致住戶財損，民眾往往會向「起火戶」求償；消防員冒著生命危險救災，幾乎沒有民眾會因「燒太久」、「火太大」而質疑救災不力，更遑論控告瀆職。

消防員受傷 誰來救人呢

另名消防隊幹部說，過去外界都只談論改善「裝備」，但徐國勇針對救災SOP提出建議，許多消防員都認同徐所說的「火場沒人就不要派人進去」，消防員受傷了，誰來救人於水火？

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