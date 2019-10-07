連千毅收押傳看電視吃滷味 雄檢徹查

2019-10-07

〔記者黃建華、蘇福男／高雄報導〕直播主之亂，連千毅遭檢方以有串證、逃亡之虞聲請羈押禁見獲准！但有媒體卻報導指「連千毅在押爽吃滷味還花三二○○元買掌上型電視機觀看」，並指連透過電視新聞得知後續案情發展。對此，高雄地檢署深表震驚，究竟是媒體瞎掰，抑或真有其事？襄閱主任檢察官曾靖雅昨表示，「將請承辦檢察官進一步查證。」高雄看守所昨適逢假日，僅表示「要請示長官才能回應」，但迄未回應。

看守所：要請示長官才能回應

本月五日媒體報導：「連千毅遭檢方收押至今將近兩週，但他在看守所中仍不改一貫的高調作風，花了三千二百元買掌上型電視，甚至邊看電視邊吃滷味，在牢裡過的生活相當愜意。」報導並指連「透過觀看電視新聞，得知檢警查扣他所販售的物品是假貨。」等內容。

據了解，過去收押禁見被告的處遇規定，包括收看電視、報紙、收音機都不得准許。雄檢得知媒體相關報導，至為震驚、錯愕！

檢方昨電話受訪表示，媒體相關報導內容是否屬實？尚待進一步查證。

雄檢：若真有其事會依法究責

襄閱主任檢察官曾靖雅並表示，雄檢會請承辦檢察官向高雄看守所查證，如果真有其事，恐有圖利、瀆職的問題，會依法究責，如果沒有，也會請看守所方面澄清，以正視聽。

不過，檢方稍後也指出，法務部二○一八年因人權考量，曾函文就在押收容人犯是否能看電視「不當然禁止。」其中，應是指不涉及新聞報導的戲劇節目可以看。因此，收押禁見人犯是否完全都不能看電視，檢方還待進一步了解。

律師：應限制新聞防隔空串證

已轉任律師的前雄檢襄閱主任檢察官葛光輝則指出，收押禁見被告，除了律師接見外，應該是不可以看電視的，這是為了避免隔空串供。

律師鄧藤墩也認為，被告收押禁見，主要就是防止串證、逃亡，因此，基於防止隔空串證，依照法理與經驗法則，新聞報導頻道應該限制收押禁見人犯觀看。

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