人犯須24小時歸案 警搏命環島差點飛澎湖

2019-10-06

詐欺通緝 預定跑7單位

〔記者王捷／台南報導〕網路騙徒黃姓男子被7個院檢發布詐欺通緝，因一般詐欺案通常羈押不易，警方逮到人後，得在24小時內展開一場「搏命環島歸案」行動，須跑7個單位送案，不但要開車奔波台灣南北，還預計今天再搭機飛澎湖。所幸昨深夜獲高雄地院裁准羈押，才中止這趟勞累任務。

30多歲黃男上網兜售各種演唱會門票，收了錢卻不出貨，遭各地受害人陸續提告，共被高雄院檢、橋頭地檢、台南地檢、新北地檢、台北地檢與澎湖地檢署發布通緝。他犯案成習，近日還繼續上網假賣職棒明星恰恰的引退賽門票，前天被台南警方查獲。

跑到第4單位 幸獲收押

因刑事訴訟法規定，檢警作業時間只能共用24小時，換句話說，警方為了將他移送歸案，必須在1天時間內一一跑完7個單位，其間雖可扣除交通、請律師等法定障礙時間，但夜間休息等不得扣除。對警方來說，要完成7次歸案作業「得非常拚」。

警方一度與各院檢聯絡，希望能以視訊方式解決問題，但都遭拒。因此黃男從4日傍晚落網後，警方開始搏命演出，當晚先送黃到最近的南檢，完成歸案及過完夜，隔日一早直奔北檢、偵訊加上候保一待8小時，接著急赴新北檢；昨晚再衝高雄院檢，打算之後帶黃回台南拘留所過夜，並擬今天一早赴橋檢及趕飛機送澎檢。

一名通緝犯 警忙翻天

幸而到了高雄地院，法官准予羈押，終讓警方鬆了一口氣，但仍嘆，為了一名通緝犯，真是搞死人了。

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