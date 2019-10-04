衝回火場救老妻 老翁遭濃煙嗆死

2019-10-04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一家會計師事務所昨凌晨傳出火警，85歲巫姓屋主跑下樓求救，發現妻子還在屋內，又衝回火場救妻，但當時屋內已濃煙密布，巫翁進屋後，被濃煙嗆倒在地，被救出時已無生命跡象，躲在臥室的巫妻則受輕微嗆傷。

彰化縣消防局昨天零時49分獲報，溪湖鎮二溪路一段一棟5樓加蓋鐵皮透天厝起火，到場後發覺火舌從3樓起居室冒出，火勢於凌晨1點37分撲滅，消防員先救出受困房內、意識清楚的84歲巫妻，隨後發現巫翁倒在客廳角落，送醫不治。

妻行動不便 他心繫安危

溪湖消防隊表示，建築物1樓為會計師事務所，由巫姓老夫婦的兒子開設，兩老住3樓，巫妻因為生病行動不便，與丈夫分房睡。事發當時，巫翁發現3樓起火，因兒子出國，他先衝下樓至附近便利商店求救，因心繫還在屋內的老伴，趕回要救人時遭勸阻，但他仍奮不顧身地闖入火場，未料嗆昏在3樓客廳窗戶旁、距妻子房間約10公尺處。

消防局初步勘查，巫翁房間無插座，他從浴室拉一條延長線到房間內給電風扇使用，懷疑是延長線短路導致火警，確切起火原因有待釐清。

妻輕微嗆傷 從此隔陰陽

鄰居表示，夫妻倆感情很好，起火時，巫翁因年老搬不動妻子，才下樓找人求救，但他等不及救援又衝回火場，沒想到夫妻就此天人永隔。

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