長榮空姐當小三 挨告隔兩天仍赴歐偷歡

2019-10-04

辯免費機票 出國才巧遇

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕長榮航空李姓女空服員，愛上在餐飲業擔任高階主管的林姓人夫，2人出雙入對共遊歐洲，高調示愛。在國中任教的林妻怒告李女，林男竟動粗逼她撤告，李女2天後照常與林男爽玩歐洲10天，還向法官辯稱她免費機票多，出國巧遇人夫同賞夜景，新竹地院法官不採信，判李女須賠償林妻40萬元。

48歲林妻說，與林男結婚20年，育有2子1女，原本家庭幸福， 2017年她發現丈夫與48歲李女外遇，曾請李女的妹妹轉告不要妨害別人家庭，但2人仍公然出遊並拍攝勾手、緊靠、搭摟等親密照片，且毫不避嫌與她公婆合影，儼然夫妻一般，身穿長榮空姐制服的合影沙龍藝術照，也貼在夫家冰箱。

元配是老師 提告挨夫揍

去年11月底，林男在臉書炫耀與李女出遊照片，有人看不下去，轉傳給林妻。林妻憤而提告，求償70萬元。

離譜 還跟人夫爸媽合照

法官調閱入出境資料，確定2人出國多次，林男要她撤回對李女的損害賠償訴訟，她不肯，竟對她動粗還連袂爽玩奧地利10天。

偷情按擴音 放給妻兒聽

林男因使用電腦軟體試算與李女合婚配對指數，並將試算結果連結於臉書頁面，被小孩無意間發現，才坦承已被李女的溫暖融化、發生性行為，2人卿卿我我調情通話，全程公然在客廳以手機擴音，完全不顧妻兒感受。

林男曾以桃園市4千萬豪宅過戶給她利誘換撤告，也曾威逼若不撤告，要賣房子趕她出去或拿去貸款請律師。

李女否認與林男交往、介入他人婚姻，辯稱長期任職於長榮航空空服員，有大量公司贈送的機票可用，當然會有頻繁入出境紀錄，林男是餐飲業高階主管，經常有出國考察需求，兩人3年內入出境，僅有3次時間較為接近，境外巧遇賞夜景，彼此臉書互相按讚而已。

法官勘驗兩人對話過程，充滿愉悅的聲音，林男說「好想親親」，2人一直重複「愛你喔」或「想你喔」！

法官判小三賠元配40萬

法官最後判賠40萬元，認為最可議的是李女明知已被列為侵害配偶權的訴追對象，仍依既定規劃，與林男出國10天，可見李女無法自拔，繼續維持這段不正常的男女交往關係。

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