「哭窮」就能保留630萬？／法界：沒收或發還 比例可再拿捏

2019-10-03

〔記者黃捷／台北報導〕台中地院審理賽鴿賭博案，認定賴姓會長抽頭1280萬元，只判賴男繳公庫600萬元、沒收50萬元，另查扣賭客的彩金6662萬元，也只宣告沒收3分之1，其餘發還賭客。有法界人士認為，判決未悖法理，但恐讓人以為「哭窮」就能保留犯罪所得，沒收比例可再拿捏。

律師林俊峰指出，我國參考德國制度，增訂刑法第38-1條過苛調節條款，法官視個案認為宣告沒收或追徵有過苛之虞等情事，可不宣告或酌減金額。林俊峰認為，賴男認罪協商時，舉證說明維持生計所需金額，院檢認為合情合理，協商才能成立；雖判決受協商結果拘束，但難免讓民眾以為「哭窮」就能保留630萬元犯罪所得，比例上或可再拿捏。

法官考量「十賭九輸」發還彩金

賭客部分，法官應是考量教化目的，認為賭客先前恐已賭輸不少，若一味沒收彩金，可能不足以達到教化目的，甚至造成賭客家中經濟困頓，因而判決僅沒收3分之1彩金。

律師廖芳萱說，過去已有不宣告或酌減沒收的判例，本案中賴男應有舉證犯罪所得流向、生活基本開銷，或是他已屆齡退休，不能再做其他工作，以餘命計算尚需多少錢養老等，法官才會判處酌減沒收。

至於法官考量賭客「十賭九輸」，應是把過去輸錢算進去，恐怕沒賺那麼多，依此認定6662萬全是犯罪所得過苛；若155名賭客提起上訴，會耗費大量司法資源，考量比例原則及訴訟經濟，折衷做出沒收3分之1判決。

過苛條款 賦予法官調節權

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