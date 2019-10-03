檢扣賭金 法官發還4千萬 學者 ：變相鼓勵賭博和抽頭

2019-10-03

判決有益社會教化？

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中檢警偵辦查扣賽鴿賭博抽頭金及賭博彩金，台中地院合議庭將大部分發還給被告，學者表示無法理解法官「如何算出這個比例的」；第一線查緝警方也認為，如此判決豈不是變相鼓勵賭博行為、以及「賭博有輸贏、是被法律允許的」，不僅打擊警方辦案士氣，且對社會教化來說，「會是正面的嗎？」

警方：以後誰要抓賭

警察大學刑事系教授廖有祿指出，法官判決有自由裁量權須予以尊重，但癥結點是查扣賭客的6662萬，僅沒收3分之1，其他4千多萬還給賭客，「怎麼算出3分之1的？如何衡量的？」應說明清楚。

廖有祿說，把賭金還給賭客，還可說是賭博有輸有贏，而抽頭金也還給場主，這部分無法理解法官的想法，因為任何賭場主持人，均以抽頭金為賺錢來源，不管誰贏誰輸，都可以按比例抽成，穩賺不賠，這1200餘萬元，應都視為犯罪所得。

廖有祿認為，有人召集才可以賭博，中間主導一切的人，是整個賭博行為最惡質的，如果場主不管是捐還是沒入，加起來只支付650萬元，其他630萬元都可入袋，自己還獲判緩刑免關，如此輕判，等於變相鼓勵賭博、抽頭行為。

擔任警察大學刑事系教授、作育台灣刑事界英才的廖有祿，也感嘆地說，幾乎台灣司法都有輕判的問題，一般可判兩年的，大多就判1年，台灣法院都有如此情況，不是單一法官的問題。

另有偵查隊長認為，能查到如此龐大賭資，真的很不容易，中間一定付出很大心力，如果查緝賽鴿賭博的專案小組成員得知最後是這種結果，一定很難過也很挫折。此外，賭資還給賭客就罷了，連數百萬元抽頭金也還給賭場主持人，這樣以後誰要抓賭。

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