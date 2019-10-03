女疑遭重擊拋海棄屍 傳1對男女丟鐵鎚逃離

2019-10-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側海灘，昨天下午發現一具女屍，且頭部有疑似遭銳器與鈍器敲擊的傷痕。據指出，曾有一對可疑男女出現在命案現場附近，可能丟棄行凶的鐵鎚；警方不排除他殺可能，漏夜偵辦釐清。

因白沙屯地區為小漁村，且拱天宮媽祖婆廣為人知，海邊風景秀麗，常有人前往賞景，這起命案也引起地方議論紛紛。

據指出，昨天距離發現女子屍體不遠處，曾有一對男女在海邊丟棄器具，迅速驅車離去，形跡可疑；且在陳屍地點附近的水溝，也有人見到疑似鐵鎚的鈍器，懷疑可能與命案有關。

有人看見疑似鐵鎚鈍器

通霄警方昨天下午3點，接到收魚網的漁民報案，指白沙屯漁港南側約500公尺處海灘，有1名女性陳屍在消波塊與礫石堆夾雜處。

女屍不到150公分 衣著完整

警方從死者身體研判，死亡時間不久，身上有多處外傷，頭部有疑似遭銳器與鈍器敲擊的傷痕，且陳屍地點附近的堤防上留有血跡，隨即封鎖現場採證。

警方表示，死者身高不到150公分，衣著完整，上半身穿黑色肩帶上衣、下半身穿著牛仔褲，但身上未發現相關證件，身分待確認中。

對於有民眾看到可疑的鐵鎚，警方並未證實，僅表示正在蒐證中。

警方指出，女子頭部的傷痕，目前僅能確定是銳器造成，但是否為刀械所為，仍要鑑定，但也可能是女子落海後，被海浪沖擊多次，撞擊到尖銳石塊所致，也不無可能，須待今天相驗後，才能確定是生前或死後落水、傷口是何種器具造成。

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