檢調搜索仁愛公所 鄉長約談後請回

2019-10-03

〔記者佟振國／南投報導〕台中地檢署前天指揮調查局中機組等單位搜索南投縣仁愛鄉公所，帶走去年及今年度發包執行的四十餘件工程案資料，並約談鄉長吳文忠、建設課二名承辦人、包商等多人，吳文忠昨天凌晨由檢方無保請回，對此強調清白，是配合檢調釐清案情，因案件還在調查，不方便表示意見。

疑弊？ 帶走40餘件工程案資料

據了解，台中地檢署前天清晨即指揮調查局中機組、調查站等單位，兵分多路，前往仁愛鄉長吳文忠住處及鄉公所辦公室、建設課等處進行搜索，員工一早上班見到公所前停放多部檢調車輛，相關課室也被限制進入，大陣仗搜索，員工都相當訝異。

檢調搜索後，帶走四十餘件發包執行的工程案件相關資料，據了解為去年及今年度的鄉內工程建設，鄉長吳文忠及建設課二名承辦人員、包商等多人被帶回偵訊。

經過漏夜偵訊，吳文忠昨天凌晨四時許獲無保請回，其他人等檢調仍持續偵訊，吳上午九時不到即趕回鄉公所上班，對於公所、個人及員工遭搜索、調查，吳文忠強調案件已由檢調偵辦，不方便表示意見，盼經過司法釐清還其清白，也不希望影響公所員工士氣。

據了解，檢調帶走的工程案件，部分在一○七年度間，新任鄉長就職前即發包執行，詳情仍待檢調調查釐清。

至於仁愛鄉自九二一災後有多位行政首長因工程案件、賄選案而身陷官司，這次公所又遭搜索，也在鄉內引起議論。

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