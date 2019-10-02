竹聯信堂摩鐵設刑場 網誘學生簽賭私刑逼債

2019-10-02

利用網路「球版」誘賭

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區竹聯幫信堂成員，涉嫌利用網路「球版」賭盤誘使青少年簽賭，若付不出賭債，就押到摩鐵（汽車旅館）私設刑場，持棍棒、鐵桶等器具毆打，更要求被害人出蛙人操體罰，警方在颱風夜逮捕21歲康姓首腦等6嫌，詢後依強盜、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，6名竹聯幫信堂成員都只有20出頭，先以「球版很好賺」誘惑青少年學生簽賭，並要求以一個牽一個、拉下線的方式吸引其他同學朋友簽注，但久賭必輸，沒多久，這些青少年均積欠數萬元不等賭債，無力償還。

去年底開始，康男等人陸續將多名欠錢的被害人帶至摩鐵，在房間內私設刑場，以棍棒等毆打，還喝令被害人做蛙人操體罰，私刑過程中，信堂成員還搶走1名被害人身上價值1萬5千元的名牌手表與2萬2千元的名牌包，還要簽下4萬元本票後才放人。

警方颱風夜逮6嫌

中壢警分局接獲2名同為19歲的被害人報案，經佈線埋伏，前晚在米塔颱風來襲時發動搜索，於中壢、平鎮地區及花蓮縣分別逮捕為首的21歲康男及江姓、詹姓、葉姓、李姓及吳姓等6名「八年級」竹聯幫信堂暴力討債集團成員；由於被逮成員年紀均輕，警方正追查幕後有無人指使教唆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法