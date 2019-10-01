運毒案／二度平反無罪 漁民盼檢還清白

2019-10-01

〔記者黃良傑／高雄報導〕在小琉球開設漁船公司的林進龍被控，10年前向菲律賓返台漁船代領3台DVD的紙箱，裡面卻夾藏16塊海洛因磚，被依運毒罪重判18年定讞，林逃亡4年後到案，喊冤不知藏毒，冤獄平反協會協助聲請再審，去年法院以林未曾開啟紙箱，認為海洛因磚價值甚高，若非不知情，否則此舉不合常情，判林無罪，最高法院撤銷發回更審，高雄高分院昨再度判林無罪。

林進龍盼檢方不要上訴，還他清白。高雄高分檢昨回應，收到判決書後再研議是否上訴。

檢警當時在裝DVD的紙箱內查獲16塊海洛因磚，重達6公斤，紙箱外寫有「林進龍轉交阿鳳」字句，檢警監聽主謀林金群的通聯紀錄，認定林進龍運毒的證據確鑿，林進龍堅稱受託國小同學林金群代領3台DVD，對走私毒品案不知情，仍被依運毒罪起訴。

檢警調查，得利10號漁船將16塊海洛因磚載運回台，林進龍再叫兒子向船長陳火盛領取紙箱，並連絡謝龍宗妻取貨，檢方認定林進龍等5人共犯運輸一級毒品罪，林被重判18年定讞，他選擇逃亡，直到2017年冤平會協助聲請再審才現身。

判決書指出，通聯未有被告涉案內容，負責安排運毒的主嫌林金群到案後證稱，只是麻煩被告幫忙代為領取DVD紙箱，未將紙箱內藏海洛因一事告知被告，被告指示其子前往將裝有毒品紙箱取回，將紙箱放置屋外，並未特別保管，也未曾開啟紙箱，海洛因磚16塊價值甚高，被告若非不知情，否則此舉不合常情，撤銷原判改判無罪。

高雄高分院再判無罪，委任律師表示，該案並無直接證據指涉林曾參與販毒謀議，有許多供述、通聯都可證明清白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法