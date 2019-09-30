碩士彩妝師淪小三 博士妻錄音告贏

2019-09-30

侵害配偶權 判賠50萬

〔記者楊國文／台北報導〕知名彩妝造型師廖卉米，被控和指導她取得碩士學位的謝姓博士人夫發生4年姦情，謝妻察覺後打電話質問並錄音蒐證，提告求償；廖女認為電話錄音違法，高等法院認為，錄音有正當理由，可做為證據，認定廖女和謝男長期性交，侵害謝妻配偶權益，判賠償50萬元確定。

擔任國小老師的謝妻指控，2011年元旦和謝男結婚，廖女明知謝男已婚，仍自2014年2月至2018年2月和他交往、相偕出遊及親暱合影，並暱稱丈夫是「老爺」、「公公」，且每月在她的桃園市住處嘿咻1次或2次，前後共發生98次性關係，導致她情緒崩潰，致長期失眠、憂鬱症復發，侵害其配偶權益，對廖女提告相姦罪、並求償50萬元。

廖女指出，在酒店從事彩妝造型工作認識謝男，因他是化學博士，當時她就讀化妝品應用與管理研究所，謝以其專業知識指導她取得碩士學位及多張證照，兩人純屬師生關係，沒有婚外情。而她在臉書上以「老爺」、「公公」等稱呼的對象，並非謝男；此外，謝送她情人節禮物、一起逛街，屬正常往來，且謝未說過他已婚，檢方也將她被控相姦罪以不起訴處分結案，可證明兩人沒有姦情。

高等法院勘驗謝妻提供和廖女電話錄音，發現廖女告知，和謝男在一起4年多時間，每月約有1或2次性行為，她認為沒必要多花旅館費，因此幾乎都在她的住處發生性關係。廖女起初想取代謝妻地位，希望生下她和謝男的小孩，但謝交往初期即表示已有家庭，不可能離婚，每次性行為都有戴保險套。高院認為，可證明廖女和謝男長期交往，且頻繁性交，有相姦事實。

關於廖女堅稱，謝妻錄下的電話錄音，是在她不知情情況下被違法錄音，已觸犯妨害秘密罪，不能做為證據；高院認為，錄音內容是謝妻為蒐集廖女和謝某相姦證據所做的蒐證行為，有正當理由，不構成刑法妨害秘密罪，或違反通訊保障及監察法規定，可當證據。

至於檢方以相姦的刑事罪證不足為由，予廖女不起訴處分，與此民事案無關、也無拘束力。

不倫戀情境照

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