「愛得要死 卻怕得要命」兒毀容滿身傷 她含淚扛罪

2019-09-30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕41歲林姓男子習慣性對陳姓同居女友及她2歲多的兒子動粗，4年前趁陳女上大夜班，將孩子打成嚴重顏面撕裂達10公分，深可見骨，形同毀容，且全身滿是新舊瘀傷，醫師與社工認定是虐童案。檢警調查時，陳女放不開「愛得要死，卻讓人怕得要命」的心態，竟想替恐怖枕邊人擔罪，直到林男另案入監，陳女才吐露真相，新竹地檢署日前將真正下毒手的林男依傷害罪嫌提起公訴，並建請院方加重其刑！

暴力男被訴建請加重其刑

檢警調查，2015年6月底起，林男與陳女及她當時只有2歲多的兒子共同租屋居住。同年7月9日早上6點多，林男在租屋處推撞孩子頭部，造成男童嚴重顏面撕裂，傷口深可見骨，通知陳女一同送醫急救。

林男辯稱是孩子自己跌倒後，頭部撞擊水龍頭受傷。但醫師檢查傷勢發現，孩子前額有10公分以上撕裂傷，後腦勺有瘀血，臉、胸、腹、背部皆有紅色瘀血，左前臂有紫色瘀血。嚴重顏面撕裂傷，傷及骨膜，且長達10公分，還有胸壁挫傷，遍體鱗傷，慘不忍睹。

醫師證明孩子的傷勢是由外力撞擊前額所造成，因為光憑孩子自己的力道，絕不可能造成這樣的傷害，研判應遭人大力推或由高處墜落，撞擊固定物或尖銳物。此外，孩子頭部、前胸、後背、四肢均有多處瘀傷，推測為不同時間點受傷，依臨床經驗可確認是虐待，社工察覺有異，通報檢警。

據了解，案發當時，陳女就意圖將虐童罪責往自己身上攬，社工站在保護孩子立場，也對她提起獨立告訴，但她攬罪越是明顯，越引發辦案人員懷疑，一個心急如焚將孩子送醫急救的母親，怎麼可能會是傷害孩子最深的人？

經長時間偵查，陳女對如何造成孩子的新、舊傷及施暴時間點都說不清楚，讓辦案人員因此懷疑加暴者另有其人。直到林男因案入獄，陳女才有勇氣吐露真凶是林男。

檢方偵結後將全案依傷害罪嫌提起公訴，由於是成年人故意對兒童的傷害犯行，檢方另建請院方依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

虐打女友2歲兒示意圖

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