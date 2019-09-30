女警設計 帥氣警用袖套 想買也買不到

2019-09-30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第一分局公益派出所女警鄭入嘉，畢業於國立屏東科技大學時尚設計與管理系的她，從車道分隔線與停止線發想，融入展翅飛翔的和平鴿等意涵，設計出時尚、帥氣的警用防曬袖套，出乎意料大受歡迎，連民眾都心動，頻頻詢問「這款防曬袖套好帥氣，我能花錢買來穿戴嗎？」

鄭入嘉發揮設計專長

七年級生女警鄭入嘉，擔任警職之前，任職於民間公司服裝設計助理，曾被公司派遣到國外，她不想長期待在海外，毅然辭掉外派工作，返台轉考警察，2017年考上警察，今年初分發至公益所。

不久前，她巡邏至西區應天宮蘇府王爺廟，遇到應天宮董事長石明昌，聊到她有服裝設計專長，石明昌鼓勵她發揮專長，設計警用防曬袖套，應天宮願意採購捐給警方。

鄭員考量現有警察藏青色制服，採用深藍色為底色，與藏青色警察制服完美搭配，再從常見的快慢車道分隔線與停止線發想，加入白色線條，POLICE（警察）字體採斜體設計，代表警察專業、衝勁與冷靜，加上展翅飛翔的和平鴿圖案，讓這款警用防曬袖套不只帥氣，還增加了親民感。

應天宮捐贈 是非賣品

石明昌說，該廟採購鄭員設計的防曬袖套100雙，另有肩燈80個、行車紀錄器4組，總共斥資約10萬元，其中，防曬袖套每雙採購價250元，希望警方執法能更安全、專業，打擊犯罪更有力道。

公益所所長江清萬說，感謝應天宮貼心捐贈照顧員警，這款袖套美觀又大方，採用透氣、彈性材料，讓員警執行交通指揮、巡邏、守望等勤務時，免於陽光長時間曝曬之苦，他還強調，很多民眾很喜歡，不斷詢問能否掏錢購買，他得忙著解釋這是非賣品。

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