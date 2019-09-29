反空污附加效益 田野火警減半

2019-09-29

〔記者陳薏云／新北報導〕消防署火災上半年統計出爐，以往總位居第一的森林田野火警，今年上半年退居第二，總計3086件。消防署分析，政府推廣反空污，鼓勵農友將稻草切碎掩埋而非燃燒等作法奏效外，因長期加強清明掃墓宣導，也讓民眾多已懂得防火的重要。

住宅火警發生數變成排名第一

消防署統計，2017年以前發生森林田野火警，上半年多維持在8千餘件，今年1至6月森林田野火警3086件，相較去年同期的6595件大幅減少，住宅火警發生數變成排名第一。

消防署火災調查科長葉金梅表示，住宅火警近3年都維持在半年4千餘件；森林田野火警則從2017年逐年遞減，應是清明掃墓宣導及反空污宣導奏效。

在森林田野中佔最多案件數的燃燒雜草，今年上半年也降到721件，消防署分析與農委會及環保署齊力推廣勿露天燃燒稻草有關。值得注意的是，清明掃墓防火宣導隨著科技進步，除以通訊軟體成立官方帳號宣導，也出動空拍機懸掛文宣，吸引民眾眼球。今年上半年的掃墓祭祖火警僅發生349件，為歷年新低。

農委會2017年底行文消防署，希望消防署轉知各級消防機關，研修田野引火燃燒管理辦法，將「種植水稻之農地」新增列入「不得進行田野引火燃燒之區域及範圍」。目前已有11個縣市全面禁止水稻農地燃燒雜草、稻穀，消防署盼全台縣市都可以跟進。

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