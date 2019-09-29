公家就是我家？ 技士騎走公務車私用

2019-09-29

逾追訴期逃行政懲處

〔記者吳政峰／台北報導〕洪姓男子在台南市政府擔任技士時，獲核發公務機車，但轉調屏東縣政府未還車，還運到屏東用來購物、上下班通勤、接送小孩，直到南市府收到燃料費催繳通知才曝光。屏東地院認他觸犯本刑10年以上的侵占公有器材重罪，但認為全案「情輕法重」，連續減刑後判刑10月、並給予緩刑。本案已逾舊的公懲法追訴時效，行政懲處部分也安全過關。

從南市調屏東 機車也運走

洪男在南市府時負責辦理都市計畫等業務，2004年獲核發公務機車以利勘查。2006年轉調屏縣府建設局（城鄉發展處）技佐，但他把機車運到屏東，當成私人機車繼續使用。2015年南市都發局接到催繳機車燃料使用費通知書，事件曝光後，洪才趕緊還車。因車體老舊，報廢價值僅300元。

廉政署獲報調查，移送屏東地檢署偵辦，洪男承認貪小便宜，繳交5萬元以示悔意，但仍被依侵占公有器材罪起訴。

屏院審理認為，洪男侵占時的機車市價低於5萬元，達到貪污治罪條例「所圖財物在5萬元以下、可減輕其刑」要件，再加上他自白犯罪、繳交全部財物，也符合減刑條件。

「情輕法重」判緩刑

另外，洪男無前科，機車殘值甚低，合議庭認為即使判刑2年半，也有「情輕法重」情形，因此再依「情堪憫恕」減刑，最後將他判刑10月、褫奪公權1年、命其支付國庫5萬元，給予緩刑3年。

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