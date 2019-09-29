史上最誇張砸店 商旅170房慘損4千萬

2019-09-29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區「享趣商旅」疑因租約糾紛，飯店內170間房間、走廊、地板全遭潑、噴漆，洗臉檯、浴缸、桌子，以及要價3萬元的電子鎖都遭砸毀，估計損失超過4千萬元，堪稱史上最大宗砸店。一名警方人員說：「從沒看過砸店砸到這麼誇張的！」

租約糾紛 控商旅員工自砸

房東東暘企業指控，承租飯店的僖瑞飯店公司疑因資金短缺，9月起拒付租金，還放話「給4千萬就和平轉移」。東暘懷疑對方砸毀飯店，除報警也提告求償。

東暘楊姓特助說，公司5月間向所有權人租下飯店，僖瑞當月起以每月含稅187萬向東暘承租該飯店經營權，以亨趣商旅為名對外經營，支付租金到8月。中客銳減後，僖瑞疑資金短缺，9月起拒付租金。

楊姓特助說，本月26日晚間得知飯店遭破壞，趕往了解，赫見商旅1樓櫃台、大廳，3到9樓170間房內，每間房除了電視、冰箱跟空調被拆走，屋內每面牆都遭噴漆、潑漆，連桌子、洗臉檯、浴缸等都遭砸毀，附近商家指證是僖瑞員工破壞。

房東提告毀損及求償

楊表示，報警控告毀損、竊盜後，僖瑞飯店人員跟警方說，拆除、破壞是他們的權利，由此可證是僖瑞所為。

對於東暘方面的說法，記者昨試圖採訪實際經營僖瑞飯店的陳姓旅遊業理事長，其手機忙線中，撥打劉姓會計手機也未接聽，截稿前無法取得僖瑞飯店方面的回應。

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