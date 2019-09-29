海巡美女主任 開會譙長官三字經

2019-09-29

不滿私事被副隊長檢舉

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕海巡署首位女性艦艇駕駛、前新竹海巡隊美女主任邱心怡，不滿曾姓副隊長將她個人的事檢舉到署長信箱與新竹地檢署，在隊部會議當著其他幹部面前情緒失控，以一連串難聽髒話，以及「爛人」、「陰險」、「會遭報應」等語，公開痛罵曾男。新竹地檢署依公然侮辱罪將她提起公訴。

海巡官員表示，本案發生後，邱心怡已被調往其他單位，靜待司法調查。

檢方調查，39歲邱心怡與曾男服務於海巡署艦隊分署新竹海巡隊期間，邱心怡擔任主任，身為副隊長的曾男是邱女長官。

因曾男曾將邱心怡人際交往方面的事檢舉至署長信箱，還向新竹地檢署告發，雙方為此爭執。邱心怡一口氣忍不下，竟於今年6月19日上午在隊上會議期間，當著海巡隊各組主任及執勤官面前，對曾男大聲辱罵：「他╳的、╳你娘…」「王╳╳，爛人…」「你這種陰險的人絕對會遭報應…」等侮辱言語。

調職 公然侮辱罪起訴

曾男提告後，邱心怡承認罵過這些話，檢方認定邱女言行足以貶損曾男人格尊嚴與社會評價，將她起訴。

邱心怡是海巡署成立以來首名女性艦艇駕駛，當初登上媒體時，長髮飄飄、外型亮眼令人驚艷。她受訪時說，在以男性居多的工作環境下，「只要肯學，男生能、女生有何不能？」

邱心怡於2008年起擔任金門艦駕駛員，之後一路升至新竹查緝隊主任；2013年參與救援新漁泉號漁船失火事件，成功救起10名漁民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法