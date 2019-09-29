天外飛來輪胎 砸破遊覽車擋風玻璃

2019-09-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學卅八名國際學生及老師，昨天上午十點半，搭乘遊覽車自匯德遊憩區南下，行經台九線蘇花公路一七九點八公里處崇德路段時，遊覽車突遭路邊飛來的二顆輪胎砸進右擋風玻璃，巨大聲響及晃動嚇壞一車師生，警方獲報經查，隨後在北上路段找到肇事砂石車，懷疑是機械故障導致左後輪組噴飛，所幸並未造成人員傷亡。

搭載卅八名東華大學國際學生及老師的遊覽車，昨早連同司機共卅九人北上到匯德遊憩區遊玩後，返程自蘇花南下準備前往太魯閣國家公園時，途中遭一部北上砂石車的噴飛輪組砸進擋風玻璃。

遊覽車右前擋風玻璃與車門，被砂石車輪組砸破當下，所幸司機緊握方向盤穩住車身並及時煞車，才沒有釀成更嚴重意外，車上師生僅受驚嚇、無人受傷，旅行社隨即派遣另輛遊覽車接駁。

警方調查，輪組脫落後，先是滾到對向車道，撞擊路樹才又彈進遊覽車的擋風玻璃內，砂石車司機車子上週才剛檢修完，也不清楚為何剛過轉彎時，輪胎會噴飛，懷疑恐是機械故障導致， 呼籲駕駛人十年車以上均須按時定檢保養，上路前更應檢查胎紋等細節。

陳姓修車行老闆說，大車輪胎在行徑中脫落時有所聞，輪胎脫落原因多半是螺絲沒鎖緊，導致行駛間鬆脫，但另也有可能是因鎖過緊，又加上長期超載負重，才會造成金屬過度疲勞斷裂，保養時的鬆緊調整，全取決檢修師傅的經驗判斷。

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