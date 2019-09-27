以結婚為前提交往／移民官摸胸吻乳 挨告性騷

2019-09-27

〔記者黃捷、湯世名／綜合報導〕現任移民署彰化縣專勤隊隊長陳啟源，被控2015年間與剛認識不久的女公務員約會，在台北市西門町網咖開包廂看電影時，趁機摸女子胸部，還拉開衣服親吻乳頭。女子嚇得不知所措，事後提告，台北地檢署調查後依性騷擾罪起訴陳男。

女嚇到不敢動 數月後提告

被害女子指控，她與陳男是同事介紹認識，案發當時陳男職稱是主任，因兩人年紀不輕，彼此以結婚為前提多次約會。兩人案發當天中午到西門町吃飯後，陳男順勢邀她去附近網咖開包廂看電影。

女子說，電影看到一半時，陳男竟伸出鹹豬手摸她胸部，她因驚嚇不敢動，陳男更得寸進尺，不僅拉開她的衣服，還親吻她的胸部和乳頭。她後來藉口和朋友聚餐而脫身，原本不想把事情鬧大，只向朋友抱怨此事，過了數月仍無法釋懷，決定提告。

陳男到案後承認有摸胸舉動，但強調兩人在交往，當時並未違反女子意願。檢察官調查後，認為陳男辯詞還算合理，遂依罪證不足處分陳男不起訴。

女子聲請再議，高檢署認為仍有疑點未釐清，全案發回北檢續查，這次承辦的檢察官另傳喚案發後與女子聚餐的友人，友人證稱女子確曾抱怨被陳男亂摸。

此外，檢察官勘驗女子的LINE訊息，案發前與陳男對話相敬如賓，都以「主任」、「您」稱呼陳男，案發後陳男突然改稱呼女子為「老婆」，不合常理，且女子也提出向同事求助的對話紀錄，遂認定陳男應有逾矩行為，依性騷擾罪起訴陳男。

陳啟源：自然親密 未強迫

陳啟源昨天表示，他以結婚為前提和對方交往，看電影到一半時很自然就抱在一起，有親密的舉動，但沒有發生性行為，對方當下若拒絕，他絕對立即停止，且包廂是半開放式，他不可能有強行脅迫得逞的可能，相信司法會還他清白。

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