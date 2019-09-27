司法話題》開一次庭爽賺3萬 法扶制度惹議

2019-09-27

〔記者溫于德／台北報導〕公視「我們與惡的距離」今年初爆紅，片中法律扶助基金會派出的律師王赦替死刑犯四處奔走、辯護，開了數十庭卻只賺到三萬元律師費，引發社會關注；然而，現實生活中，不少法扶律師面對案件大都是相對單純的酒駕或毒品，若被告願意認罪，大都開一次庭即可結束，卻同樣可賺進二萬到三萬元（偵查庭二萬、審理庭三萬）律師費，引發外界非議。

酒駕或毒品案單純 多數一次庭就結案

有法界人士指出，法律扶助案件中，不少是「故意」的酒駕或施用毒品案，這類案件證據大都相當明確，酒測值是否超標、毒品數量多寡，「一翻兩瞪眼」，有就有，沒有就沒有，並不需要辯護，就是被告認罪或不認罪而已。

法扶會：遇弱勢者被告 需先花時間碰面

而依刑事訴訟法第卅一條規定，對於原住民及弱勢者涉犯刑事案件採取強制辯護制度，法律扶助基金會一定會派免費律師替他們打官司，而其他弱勢族群若符合規定，也可申請免費律師，若他們涉犯的是酒駕或是吸毒案，律師到庭辯護也只能替被告答辯「請檢察官從輕發落」，多數開一庭就賺到三萬元律師費。

面對外界質疑可能濫用納稅人的血汗錢，法扶會執行長周漢威說，站在外界觀點，會覺得受扶助對象快速認罪後，全案已無爭執之處，所以法扶律師沒有功用，給三萬元律師費過於浪費，不過，站在律師觀點，以原住民被告為例，律師庭前須赴偏鄉與原住民碰面，也必須花很多時間了解原住民為何犯罪，甚至分析院檢會做出何種判決或處分。

周漢威也說，法律扶助法亦有規定，為原住民辯護的律師，必須先與原住民碰面了解案情，且要幫忙出具書狀才符合規定，以吸毒案件為例，律師庭前若未與原住民碰面或寫狀紙，會被依法扶法規定扣除律師費用，所以不能只從「相對少庭」結束一個案件，就斷定三萬元究竟是貴或便宜，而為原住民辯護，並非只是單純有罪、無罪，還關係到量刑及其未來處遇。

至於外界質疑政府年編逾十億元預算給法扶會，是否排除社福預算？周漢威認為，國家依法扶會每年實際案件量編列預算，且依世界各國編列情形看來，台灣經費不算多，以鄰近國家日本為例，其每年法扶預算為三百億日圓（約八十七億台幣）。

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