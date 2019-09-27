司法話題》高檢署檢察長王添盛 12月屆齡退休

2019-09-27

卡總統大選前 法部擬先派人代理

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察長王添盛（見圖，資料照）十二月滿七十歲，依法不能再辦案，只能選擇退休或優遇從事研究，據悉，他已於日前向法務部提出屆齡退休申請案，若期間無重大變化，退休案將於十二月初生效，至於遺缺由誰接任？因時間點剛好卡在總統大選前，牽一髮動全身，法務部傾向王退休後，先由高檢署襄閱主任檢察官宋國業先代理檢察長一職，待選後再通盤檢討此人事案。

繼任熱門人選除了台北地檢署檢察長邢泰釗與法務部常務次長張斗輝外，近來還傳出高雄地檢署檢察長周章欽可能是黑馬，呼聲也不小，周去年一度有意退休，但被高層慰留，此次是否會更上一層樓，值得觀察。

王添盛是司法官訓練所十四期結業，今年十二月五日滿七十歲，已依規定於屆齡前三個月申退，之前一度傳出他將調任最高檢察署主任檢察官待退，若無意外，他將以高檢署檢察長身分退休，據傳確切的日期為十二月三日。

高檢署檢察長一職位高權重，督導全國各地檢的案件與業務，又身兼更生保護與犯罪保護兩個財團法人的董事長，實權不亞於地位隆崇的檢察總長，因此必須要「德高望重」才能讓檢察官們信服，此外，更保與犯保須對外籌措資金，「募款能力」亦很重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法