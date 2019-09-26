徐立德夫妻擁吻到陌路 岳父母掀女兒底補槍

2019-09-26

〔記者陳慰慈／台北報導〕總統府前資政徐立德二○一三年與陳姓女音樂家再婚，未料不到三年就婚變，二○一六年陳女又被指曾與護家盟秘書長張守一外遇生女，陳女父母不僅出面證實此事，還加碼「陳女結過四次婚、生了三個女兒」，劇情超展開。錯綜複雜的愛恨情仇故事，猶如八點檔連續劇。

徐的元配劉勤生二○○九年過世，徐出版「劉勤生畫集」思念亡妻。四年後，徐覓得第二春的消息傳開，二○一三年二月被「壹週刊」拍到與陳在新北三重豪宅外忘情擁吻，當時兩人已訂婚並至普吉島度蜜月，同年六月兩人登記結婚，在晶華酒店席開五桌，低調接受眾人祝福。

未料婚後逐漸出現相處問題，二○一五年間徐離家與陳分居。二○一六年十二月，週刊接獲爆料，指陳女是小三，十年前曾與張守一外遇生女。陳女父母不但沒幫女兒說話，還猛掀女兒的底，補槍表示：「她結過四次婚，生了三個女兒。」將女兒的過往赤裸裸攤在陽光下；當時已有意離婚的徐立德，面對媒體追問，僅回應，對她過去的事不清楚，每個人都有過去，這是個人隱私。

陳母後來寫信責罵女兒：「你不要再風流了！」三天後夫妻被女兒趕出新北市三重豪宅，但陳母仍未停嘴：「可能我們知道太多秘密，她才會狠心把我們趕走…。」二○一六年更具狀提告女兒遺棄，但檢方認為陳母每月領有老人年金，丈夫有退休金，名下有車，非無自救力之人，將陳女不起訴。

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