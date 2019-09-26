假檢來電…中華電前老董被詐160萬

2019-09-26

怕吃官司 中圈套

〔記者黃捷／台北報導〕中華電信前董事長呂學錦，今年七月間接到詐騙集團假冒特偵組檢察官來電，誆稱他被冒名開戶，已有受害人上當，呂為避免訟累，依指示拿出一百六十萬元擔保而受害；除呂學錦外，還有六人也被相同手法詐騙。台北地檢署昨偵結，依詐欺罪起訴取款的葉乃銘等五名車手。

呂學錦是夏威夷大學電機工程博士畢業，曾任電信研究所所長、交通部郵電司司長、前電信總局副局長。電信總局改制後，他出任中華電信總經理、董事長等職，現為國立交通大學榮譽教授。

呂學錦 現為交大榮譽教授

檢警追查，呂學錦當時接到電話通知，指他手機欠費，須先電話核對個資，呂依指示核對後，另一名自稱特偵組主任檢察官「王文和」的男子來電，聲稱呂遭人冒名開戶，供詐騙集團使用，且有一筆詐騙款已匯到帳戶內。

呂擔心吃官司，詢問該怎麼配合，對方隨即表示匯入的詐騙款共一百六十萬元，必須提供等值現金做擔保。呂不疑有他，領出一百六十萬元與對方約在住家附近捷運站，由葉乃銘出面收錢。

呂學錦返家後越想越不對勁，一查發覺特偵組早於二○一七年元旦正式裁撤，網路上也搜尋不到「主任檢察官王文和」的資訊，驚覺受騙報案。檢警查出該詐騙集團的機房設在中國，循線逮獲出面取款的五嫌。

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