武術狼師假冒女同淫少女 逼她學SM說「我最騷」

2019-09-25

〔記者溫于德／台北報導〕武術老師施安哲得知少女阿梅喜歡女生，竟冒充少女約她出來，待兩人碰面後，施男不但性侵被害人，還仿SM情節要阿梅自稱「我最騷」，並恫嚇不准報警，否則將公開性愛影片。士林地院審結，重判施男有期徒刑10年。

恫嚇報警就公開影片 施男重判10年

施男曾在多所幼兒園、國小、國中及私立文教機構擔任武術老師與教練，今年5、6月間，他在社交應用軟體Instagram假裝是高職男生，結識15歲的阿梅，得知她喜歡女生後，謊稱可介紹自己的妹妹跟她認識，隨後冒用另一少女身分傳訊給阿梅約出來。

案發當天上午9時許，阿梅進入旅館房間，赫見施男坐在房內，便質問施男身分，施男騙稱是少女的朋友、「她快到了」等語，阿梅相信後坐在床邊滑手機，施男竟性侵阿梅得逞。

過程中，施男為滿足性慾還模仿SM情節，要阿梅自稱「我最騷」；兩人後來一起洗完澡，阿梅原以為受害結束，沒想到施男竟又性侵她一次。施男完事後，為免東窗事發，恫嚇阿梅：「如果敢報警，我就公開影片」。

阿梅母親後來得知女兒受害，報警處理，施男遭起訴。法院審理時，施男承認大部分犯行，合議庭認為，施男曾任教職，原應呵護未成年人平安長大，卻利用未成年人的脆弱而犯案，比起一般成年人對未成年故意犯罪更不應該，依成年人故意對少年犯強制性交、以強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號等罪，重判施男有期徒刑10年；恐嚇罪部分判刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

武術狼師騙出少女性侵示意圖

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