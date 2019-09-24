翁疑上山採藥失蹤 搜索8天無著

2019-09-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕上山採草藥卻人間蒸發！花蓮萬榮鄉馬遠村六十八歲陳姓村民本月十日開車出門後，就此失蹤，家屬十五日向花蓮縣消防局報案，陳男兒子懷疑「爸爸可能到山上採藥了」，但經過八天動員一百五十多人次在瑞穗、玉里及馬遠山區搜索，都沒有找到人，消防局與男子家屬討論後，獲家屬同意暫時停止搜索任務。消防局強調，若有新的跡象證據出現，仍可報案請求重新啟動搜尋。

萬榮鄉馬遠村六十八歲陳姓鄉民，本月十日早上駕駛白色吉普車出門未歸，由於陳男經常跑山區，家屬起初不以為意，但因多日未歸又聯繫不上，十五日向花蓮縣消防局瑞穗分隊報案。

消防局受理報案後，家屬起初告知，男子可能是前往瑞穗林道至玉里三民林道之間的山區採草藥，因此消防局動員搜救人力在通報的熱區附近找尋，但都沒有尋獲。

至本月十七日早上，消防局接獲鳳林警分局富源派出所轉報，有薑農在馬遠村山區的前省府民政廳土地開發處農場的山路，發現陳男的白色吉普車，已停在該地多日，因此組成搜救隊伍，以車輛為中心擴大搜救範圍，包括登山步道、稜線、可能的陡峭區域等地點，進行地毯式搜索，但都沒有找到人。

花蓮縣消防局第三大隊表示，從十五日起動員包括消防、義消、林務局、花蓮救難協會、台灣省山難搜救協會、台九線救難協會、山警、當事人親友共一五一人次、五十二車次，連續八天搜索都沒有發現失蹤者蹤影，由於大部分熱區均已排除，因此消防局和家屬協商後獲得同意，搜索至廿二日結束後暫停，連日來山區下午以後降雨、起霧，均增加搜救難度，後續如有新的跡證，仍可重啟搜救。

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