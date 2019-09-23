直播主之亂／嗆「讓你黏住」連千毅複訊後被檢聲押

2019-09-23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄直播主之亂，事件主角連千毅和「大仁哥」鄭又仁，在高雄市刑大拘留所待一夜，兩人被安排在不同房，雙方無直接接觸，昨早分別在市刑大與鼓山警分局應訊，據悉，對槍擊案、砸店等犯行，連千毅統統否認知情，至於大仁哥鄭又仁，因連千毅倉庫被衝撞、打砸時都不在場，並否認涉案，警方以涉嫌在網路嗆連行為，以恐嚇罪嫌偵辦，警方昨晚將兩人解送高雄地檢署複訊，檢方深夜將兩人聲請羈押。

鼓山警分局昨並拘提到連千毅所屬的邱姓員工，邱涉嫌主導17日晚間的砸毀賓士車事件，一併解送雄檢。這起直播主之亂，警方總共逮捕69人到案。

英雄之家寵物店老闆「大仁哥」先前曾在臉書嗆要和連千毅「單挑，一人一把刀互砍，我不會砍死你！」連也嗆要讓他「黏住」等語。

據了解，連千毅對連日來因直播與「大仁哥」對嗆，引發的砸車、砸店及槍擊案，一概否認教唆，並表示「事先都不知情。」但他坦承在一些長輩排解下，18日晚間與大仁哥在高雄某茶行握手言歡，並一起去喝酒。對為何還有人開車衝撞他的直播倉庫，他感到不解，並懷疑是對方違反和解承諾，叫人去滋事。

而大仁哥雖承認曾在網路與連嗆聲，但否認李男開車衝撞連的直播倉庫與他有關，並說幾位大哥剛調停完，他不會這麼不上道，給這些大仔「漏氣」！

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