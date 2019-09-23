疑電線走火 冬山2家人2死5傷

2019-09-23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉昨凌晨發生民宅大火，八十歲陳姓老婦人與五十三歲高姓媳婦，逃生不及命喪火窟，高女五十五歲王姓丈夫傷重昏迷，另鄰居四人吸入性嗆傷，這起暗夜惡火造成兩家人共兩死五人輕重傷；消防局研判起火點在王姓住戶的電動機車充電用延長線，不排除電線走火釀災。

宜蘭縣消防局昨凌晨兩點九分獲報，指冬山鄉日新路民宅發生火警，消防人員抵達時，現場已陷入火海；起火民宅是兩層樓連棟透天厝，疑似從王姓與隔壁黃姓住戶前方機車停放處起火，火舌還波及其他三戶住家，合計五戶受災。

火災發生後，黃家一家四口陸續逃出，有吸入性嗆傷，意識清楚，由救護車送醫，王家的王姓男子跑到頂樓，轉往隔壁住戶求救，消防人員架梯上樓營救，他全身肢體五十％二到三度燒燙傷，陷入昏迷緊急插管，轉送台北三總急救。

三點二十八分，消防人員在王家二樓後方樓梯旁找到高姓媳婦，四點三分在二樓前方房內發現陳姓老婦人，兩人幾乎被燒成焦屍，送醫後宣告不治；目擊者指稱，火勢從屋前機車停放處燒起，有人質疑是否遭縱火？起火原因一度眾說紛紜。

消防局火調科人員發現，王家一樓客廳有條延長線延伸到屋前，是電動機車充電使用，電線上有短路熔痕，可能短路起火，延燒機車等易燃物，以致火勢一發不可收拾，目前排除縱火，相關跡證將送到消防署鑑定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法