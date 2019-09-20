約制暴力SOP 陳家欽要求高市警落實

2019-09-20

〔記者黃敦硯／台北報導〕警政署長陳家欽昨表示，由於最近屏東與高雄網紅直播主引發的治安事件中，警方所查獲嫌犯大多具幫派背景，懷疑其中有以網紅直播主名義掩護幫派份子聚集情事，故特別通令全國各縣市警局，主動清查轄區直播主，若有違法便加強蒐證，必要時以組織犯罪條例嚴辦。

陳家欽強調，近來相關暴力事件連續發生，黑幫份子目無法紀，不僅在網路上互嗆，甚至開槍、對打，無視公權力的存在，人民會怎麼看待呢？以往民眾對警方維護治安的滿意度很高，不能因單一治安事件影響民眾對治安的觀感，警方會全力整肅這些不法份子。

「初步看最近的案件，並非突然發生，而是之前早就有衝突」，陳家欽指出，昨天衝突擴大前，相關單位都有掌握一些情資，並提供高市警局參考。高市警局是否疏忽防範？分局是否警覺性不夠，防制勤務部署有無做好規劃，或是未事前約制？這些問題，他會再了解。

陳家欽說，高市警方昨也編排勤務攔查，現場也有逮捕人犯，不能說都沒做好，等案子告一段落，再來檢討相關人員是否有疏失。

陳家欽認為，面對這類由網路互嗆引發的治安事件，還是可以在事前約制。他舉例，之前屏東縣警局就做得很好，一獲悉有人在網路互嗆，揚言要撂人南下屏東助拳，就配合國道警方在高速公路監控，俟相關人士一下交流道，警方就攔車，將一干人等全部管束，如此一來，他們就怕了，不敢挑戰公權力。

陳家欽進一步表示，有些直播主在網路互嗆，藉此增加賣點與粉絲數，卻有可能引發治安問題，未來會找地檢署研究這些行為或發言內容有無違法問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法