高雄直播主大亂鬥 竹聯底尬上地頭蛇

2019-09-20

〔記者黃良傑／高雄報導〕警方追查高雄治安亂象，發覺鬧事的和被砸店的都與黑幫有關！

直播拍賣天王連千毅曾自稱是竹聯幫天龍堂堂主，也被起底和天道盟走很近，還有人在PTT上公開指明他的竹聯幫淵源；連在今年4月開直播教訓酸民時，曾嗆新北三重的幫派大老都是吃屎的，傳惹惱三重蘆洲兄弟，後在直播中道歉。連把拍賣直播版圖往南移，曾到屏東再到高雄開直播站，警方認為連也和屏東地方幫派勢力有接觸。

警方查出，赴前鎮寵物店開槍的男子來自屏東，至於第一次砸寵物店的其中8名嫌犯，多為小港和大寮的在地掛。另因陳姓、葉姓兩名網友挺寵物店樓上直播站鄭姓直播主，不滿連直播嗆聲，駕駛白色賓士車到連千毅鼓山倉庫直播站搗毀，洪姓男子夥眾追出，分駕4輛車攔擋白色賓士車，再持棍棒砸車，葉男遭碎玻璃刺傷。警方發現，此波街頭亂鬥的17名挺連人馬，不乏來自屏東潮州，不排除有幫派背景，將進一步釐清。

警方調查，鄭姓直播主曾跟過一名大岡山區地方聞人，目前這位地方聞人保外就醫；鄭姓直播主的支持者近20人，多來自市區前鎮和小港區在地，昨凌晨分乘7輛汽車尋釁，前往連千毅鼓山倉庫直播站叫囂滋事，鼓山警方早於現場警戒。

大哥調停又開打

不料，李姓男子開車衝破警方防鎖線，直衝倉庫鐵捲門。據了解，連和鄭兩名直播主由地方人士與角頭大哥出面斡旋後，18日晚上握手言和，還相約一起唱歌，不料幾小時後，兩地分傳車撞和槍聲。

連千毅本名連健任，2011年間涉暴力討債被捕；今年5月，天道盟第五代盟主鐵霸上任，在新北市新莊宴會館席開百桌慶祝，連千毅出現會場，成為座上賓。

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