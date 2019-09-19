借住被趕 狠砍收留老友剁到快斷頭

2019-09-19

古男恩將仇報 持雙刀行兇 滿身血自首

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區長樂街的一處公寓民宅昨天下午3點許發生兇殺案，43歲男子古慶國因細故在屋內持雙刀砍死承租房屋、一度好心收留他的61歲陳姓友人，古男行兇後攜帶兇刀開車到內壢派出所自首。警、消獲報到場發現陳男身中20多刀、頭幾乎被砍斷，早無生命跡象，訊後依殺人罪嫌將古男移送桃園地檢署偵辦。

警、消昨下午3點12分破門發現陳男遺體，鄰居指案發時聽到現場傳出激烈爭吵、打鬥聲，混亂中還有人高喊救命，沒多久就見全身衣服都沾滿血漬的古男走下公寓，直到警方上門調查，才得知好心借屋的陳男竟被古男狠心砍死。

警方調查，陳男為苗栗泰安人，4、5年前在此租房居住，在工地打粗工維生，陳和古男熟識，好心提供租屋處的空房間免費讓古免費居住，但古失業後就待在借住處，外出就是喝酒，根本無心找工作。陳男為此曾與古男多次爭吵，今年3、4月左右，將擺爛的古男趕出。

懷恨在心 登門理論行兇

不料，古男疑因此懷恨在心，昨天下午突然登門找陳男理論，雙方大聲吵起來，還大打出手互毆；古男供稱，衝突過程中，他衝入廚房拿菜刀及殺魚刀朝陳男砍殺，見對方倒臥血泊中動也不動，於是持行兇刀械自行開車到內壢派出所向警方自首，警方到案發現場，發現陳男的頸部幾乎被砍斷。

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