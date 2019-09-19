廣大興案 菲8海防員判刑8~14年

2019-09-19

〔記者吳政峰、呂伊萱／綜合報導〕菲律賓海岸防衛隊人員二○一三年在台菲重疊經濟水域掃射我國漁船「廣大興28號」，造成船員洪石成死亡，當年全國激憤，我方二度制裁菲國，迫使菲國正視錯誤。歷經六年審理，菲國馬尼拉地院昨判八名被告殺人罪成立，分別判刑八年一日至十四年八個月一日不等，法務部與外交部強調，正義終獲實現，並肯定台菲刑事司法互助協定建功。

歷經6年審理 正義終獲實現

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）對此表示，很遺憾此案在過去造成的影響，希望雙方能夠走出低潮，繼續強化彼此友誼。

本案定罪的關鍵證物是我方還原漁船「航行紀錄器」，確定「廣大興28號」當時在公海作業，未侵入菲國領海，兩國檢察機關交換意見，咸認八名海防隊人員殺人罪嫌重大，菲方遂於次年以殺人罪起訴八嫌，其中兩人試圖呈交不實槍彈報告，還被控妨礙司法罪。據指出，涉案人包括據信下令開槍的指揮官德拉克魯茲（Arnold dela Cruz）。

我方兩度制裁 菲國正視錯誤

二○一三年四月十九日台菲簽訂司法互助協定，同年五月九日發生「廣大興」血案，菲國政府一度認為「廣」號試圖衝撞菲國海防公務船，但我方調查確認「廣」號未越界。其後法務部派出檢察官楊婉莉、曾士哲等人三度赴菲訊問嫌犯和檢視涉案槍枝、翻譯筆錄帶回國及彈道比對確認兇槍等，我國檢警和法醫研究所也多次提供資料給菲方；菲國國調局亦派檢察官來台勘驗「廣」號等。

法務部：菲國廢死 算判得重

法務部指出，八名菲籍被告殺人罪均成立，並須對洪的遺族支付民事賠償，這對已經廢除死刑的菲國來說，算是「判得非常重」。據指出，被告須支付約合新台幣兩萬九七○○元的五萬元披索民事賠償和精神損害賠償。

依菲國刑事程序，八名被告還可上訴，被告律師奎爾（Santiago C. Quial）也已表示會上訴。法務部說，將透過外交部與駐菲代表處聯繫，隨時掌握案件發展。

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