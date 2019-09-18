檳榔大亨帶小三赴阿嬤告別式 嗆正宮妳來幹嘛 判賠

2019-09-18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕何姓人妻與先生在新竹經營10家檳榔連鎖店，先生黃男卻與其中一家連鎖店的張姓女店長連生兩名私生子，甚至相偕出席員工尾牙宴，毫不避諱公然示愛，黃男祖母去世，訃文竟有張女姓名，當張女與黃男到治喪會場，還斜眼鄙視嗆聲，羞辱髮妻幹嘛到場。何女不滿二人猖狂示愛、一再叫囂逼她離婚，提告求償，新竹地院判二人應連帶賠償40萬元。

不斷逼離婚 手段愈來愈難看

何女指控，黃男8年前變心，與其中一家檳榔連鎖店的張姓女店長，產下1子1女後，申請登記認領。去年8月黃男備妥離婚協議書要她簽名，揚言不要弄到他用趕的，會很難看。

她拒絕後，黃男竟將夫妻共同經營的10家檳榔店面全部換鎖，且恫嚇不得到店面領款支付家庭生活費用及子女教育扶養費用。

公然炫愛、拍床照PO臉書

何女指控張女與黃男常以老公、哈尼（Honey）、親愛的、夫妻相稱；常示愛獻媚、打情罵俏，還猖狂炫示偕同黃男到五星級飯店或摩鐵，以及黃男送她的「LV」、「Chanel」、鑽戒珠寶等禮物，還開超跑一起出遊。二人前往旅館，張女並拍攝臥床照上傳臉書，PO文：「我老公，帶我來汽車旅館！」

何女說，去年12月黃男祖母去世，訃文竟有張女姓名，且張女與黃男到治喪會場，竟羞辱她幹嘛來治喪場合。

元配受辱求償200萬 判賠40萬

何女指控，今年1月黃男帶張女出席員工的尾牙宴，還故意讓她難堪。黃男並向員工及客戶說她是「前配偶」、「前老闆娘」、「前妻」，因此對二人求償200萬元。

法官認為黃、張二人兩次通姦生子，破壞他人婚姻，甚至相偕出席員工尾牙宴，毫不避諱而公然示愛，共同侵害何女配偶權且情節重大，判二人應連帶賠償何女40萬元。

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